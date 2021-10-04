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В Афганістані обстріляли автомобіль журналіста: троє загиблих

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Афганістан, Понеділок 04 жовтня 2021 02:45
В Афганістані обстріляли автомобіль журналіста: троє загиблих Фото: в Афганістані обстріляли автомобіль журналіста: троє загиблих (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

В Афганістані обстріляли автомобіль журналіста і письменника Саїда Марофа Саадата. В результаті обстрілу три людини загинули, ще дві поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

Три людини, в тому числі журналіст, були вбиті в результаті стрілянини в провінції Нангархар на сході Афганістану. Дану інформацію підтвердило в неділю джерело зі Служби безпеки країни, що побажало зберегти анонімність.

"Журналіст і письменник Саїд Мароф Саадат і його родичі їхали на машині по дорозі в п'ятому поліцейському окрузі міста Джелалабад в суботу ввечері, коли бойовики з рикші відкрили по них вогонь", - заявило джерело агентства.

Він також повідомив, що син Саїда Марофа Саадата і водій автомобіля були поранені в результаті стрілянини.

Незалежна афганська медіа-організація "Комітет з безпеки афганських журналістів" засудила вбивство.

Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність за стрілянину. За відомостями джерела, влада веде розслідування цієї справи.

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