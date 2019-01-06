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В Афганистане при обрушении золотого рудника погибли десятки людей

Новости » Происшествия    06.01.2019 - 21:58
В Афганистане при обрушении золотого рудника погибли десятки людей
Иллюстративное фото (flickr.com)

Из-за обрушения госпитализировали 7 пострадавших

В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана обрушилась шахта, в результате чего погибли тридцать человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Согласно сообщению, несчастный случай произошел в районе Кохистана.

Отмечается, что местные жители вырыли в русле реки шахту глубиной 60 м и занимались добычей золота. В какой-то из моментов рудник обвалился.

Кроме того, в результате обрушения семь человек были госпитализированы.

Представитель губернатора провинции заявил, что добыча золота в шахте на протяжении десятилетий проходила без какого-либо государственного контроля. Тем не менее пострадавшим будет предоставлена денежная помощь от государства.

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, в мае прошлого года при обрушении в угольной шахте близ пакистанского города Кветта погибли не менее 16 человек, еще двое погибли на соседней шахте из-за взрыва газа.

РБК-Украина также писало, что в октябре 2017 года в Турции в результате обвала в угольной шахте в провинции Ширнак погибли шесть шахтеров, а двоих шахтеров удалось спасти.

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