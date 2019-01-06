В Афганістані під час обвалення золотого рудника загинули десятки людей

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Через обвалення госпіталізували 7 постраждалих

У провінції Бадахшан на північному сході Афганістану обрушилася шахта, в результаті чого загинули тридцять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

Згідно з повідомленням, нещасний випадок стався у районі Кохістан.

Відзначається, що місцеві жителі вирили в руслі річки шахту глибиною 60 м і займалися видобутком золота. У якийсь із моментів рудник обвалився.

Крім того, в результаті обвалення сім чоловік були госпіталізовані.

Представник губернатора провінції заявив, що видобуток золота в шахті протягом десятиліть проходив без будь-якого державного контролю. Проте постраждалим буде надана грошова допомога від держави.

На місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, в травні минулого року під час обвалення у вугільній шахті поблизу пакистанського міста Кветта загинули щонайменше 16 людей, ще двоє загинули на сусідній шахті через вибух газу.

РБК-Україна також писало, що в жовтні 2017 року у Туреччині в результаті обвалу на вугільній шахті в провінції Ширнак загинули шість шахтарів, а двох шахтарів вдалося врятувати.