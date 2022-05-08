В Афганистане начато первое наступление против "Талибана" с момента захвата власти исламистами

В ФНС отметили, что действия в Панджшерской долине были первым наступлением против "Талибана" с тех пор, как тот захватил власть в стране.

"Фронт" был последним, кто сопротивлялся захвату Афганистана талибами в августе 2021 года, отступив в ущелье Панджшера в сентябре, через несколько недель после капитуляции правительственных войск.

"С прошлой ночи, когда Ахмад Масуд… приказал своим войскам начать наступление, в Панджшере были освобождены три основных района", - заявил агентству глава отдела внешних связей ФНС Али Назари.

По его словам, была занята главная дорогу, заставы и населенные пункты в этих районах, а также силы ФНС осадили талибов в отделениях в регионе.

"Многие боевики "Талибана" просили время, чтобы сдаться. Противник понес тяжелые потери", - добавил Назари.

Во "Фронте" заявили, что наступление будет продолжаться в 12 провинциях, где присутствуют их силы, в основном на севере страны.

В то же время в "Талибане" опровергают утверждения ФНС и говорят, что в, Панджшере или любой другой части страны не было "военных инцидентов".

Однако жители Панджшера рассказали журналистам, что ночью шли ожесточенные бои, и люди покидают районы из-за боевых действий.

Местный командир талибов тоже подтвердил, что там шли бои с ФНС, но подчеркнул, что "нас не окружили и не устроили засаду".

Панджшерская долина известна как место сопротивления советским войскам в 1980-х годах, а также талибам в конце 1990-х годов во время их первого пребывания у власти.

В регионе хорошо помнят Ахмада Шах Масуда, известного как "Панджшерский лев", который был убит в сентябре 2001 года "Аль-Каидой". Его сын сейчас организовал сопротивление талибам вместе с другими афганскими лидерами в изгнании.