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В Афганистане от голода за зиму может умереть миллион детей, - ООН

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Афганистан, Воскресенье 12 декабря 2021 02:11
В Афганистане от голода за зиму может умереть миллион детей, - ООН Фото: в Афганистане от голода за зиму может умереть миллион детей (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Согласно анализу ООН, 8,7 млн человек приближаются к голоду, что ставит Афганистан на грань массового голодания. А дети - одна из самых уязвимых частей населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Спустя почти четыре месяца с тех пор, как талибы захватили власть и Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана, страна столкнулась с многочисленными гуманитарными кризисами, в том числе с острой нехваткой продовольствия, которая может этой зимой убить миллион афганских детей.

По предварительным оценкам, 22,8 млн человек - более половины населения страны - столкнутся с потенциально опасным для жизни отсутствием продуктов.

Кризис был частично спровоцирован экономическим коллапсом после захвата власти талибами, поскольку санкции США против группы боевиков изолировали страну и усложнили доставку помощи международным организациям.

В то же время система здравоохранения Афганистана находится на грани краха: медицинская помощь на сумму более 600 млн долларов была заморожена после того, как талибы вторглись в Кабул.

Однако есть несколько способов помочь. В октябре Соединенные Штаты выдали две лицензии, позволяющие правительству США и некоторым международным организациям, таким как ООН, взаимодействовать с Талибаном для оказания гуманитарной помощи.

Ранее мы писали, что Всемирный банк предоставит Афганистану 280 млн долларов помощи.

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