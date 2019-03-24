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В Афганистане при атаке боевиков погибло 10 военнослужащих

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 16:43
В Афганистане при атаке боевиков погибло 10 военнослужащих
Фото: афганские военные (twitter.com/Samim42450861)

В результате атаки боевиков 10 силовиков погибло, еще 13 получили ранения

Представитель Министерства обороны Афганистана Каис Мангал сообщил, что в результате атаки террористов движения "Талибан" на военные посты в районе Сангин провинции Гильменд погибло по меньшей мере 10 военнослужащих, еще 13 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1TV.

Сообщается, что талибы начали свою атаку еще в субботу, 23 марта. Официальные власти заявляют об усиленных атаках террористов на военные посты, а также увеличенном количестве проведения терактов, но при этом официально не объявляли о начале весеннего наступления.

В то же время губернатор провинции Омар Звак рассказал, что силы безопасности Афганистана нанесли ответные авиаудары по боевикам "Талибана", которые также понесли потери.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Афганистане во время городского праздника произошел двойной взрыв. Взрывы прогремели во время празднования Дня фермеров, в котором принимало участие около тысячи человек, сразу же после первого взрыва на стадионе началась паника, сотрудники Сил безопасности призвали людей успокоиться, но в этот момент произошел второй взрыв в палатке, где были продукты фермеров для демонстрации.

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