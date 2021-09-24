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Из Афганистана хотят уехать еще около 100 украинцев, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел Украины располагает информацией о еще около 100 украинцах на территории захваченного талибами Афганистана. Эти граждане желают уехать из Афганистана в Украину.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Украинская сторона постоянно поддерживает связь с гражданами, которые хотят эвакуироваться.

"Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях",- пояснил представитель министерства.

Напомним, вчера в Киев прилетел еще один эвакуационный рейс из Афганистана.

Как писало РБК-Украина, вчера из Афганистана эвакуировали 30 украинцев и членов их семей.

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