Все АЭС Украины работают стабильно в штатном режиме, - "Энергоатом"

Все атомные электростанции Украины - Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская - утром 24 февраля работают в штатном режиме. Выработка электроэнергии - стабильные, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Никаких проявлений, свидетельствующих о возможности совершения любых действий, которые могли бы привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксировано", - добавили в НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается в сообщении, основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важных объектов станций за пределами их защищенных зон - под усиленным наблюдением личного состава воинских частей, обеспечивающих охрану и оборону АЭС, а также отрядов военизированной охраны предприятий, все они переведены в режим усиленного дежурства. Также усилена физическая защита АЭС.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 атомных реакторов и производит около 60 процентов электроэнергии Украины.