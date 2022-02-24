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Все АЭС Украины работают стабильно в штатном режиме, - "Энергоатом"

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Украина, Четверг 24 февраля 2022 10:41
Все АЭС Украины работают стабильно в штатном режиме, - "Энергоатом" Фото: АЭС Украины работают в штатном режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Все атомные электростанции Украины - Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская - утром 24 февраля работают в штатном режиме. Выработка электроэнергии - стабильные, нарушений границ и условий безопасной эксплуатации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

"Никаких проявлений, свидетельствующих о возможности совершения любых действий, которые могли бы привести к нарушениям условий безопасной эксплуатации АЭС, не зафиксировано", - добавили в НАЭК "Энергоатом".

Как отмечается в сообщении, основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важных объектов станций за пределами их защищенных зон - под усиленным наблюдением личного состава воинских частей, обеспечивающих охрану и оборону АЭС, а также отрядов военизированной охраны предприятий, все они переведены в режим усиленного дежурства. Также усилена физическая защита АЭС.

"Энергоатом" эксплуатирует 15 атомных реакторов и производит около 60 процентов электроэнергии Украины.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что по состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильная - 50 Гц. Объекты магистральной сети функционируют без перебоев.

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