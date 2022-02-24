ru ua
Чт, 24 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Всі АЕС України працюють стабільно в штатному режимі,- "Енергоатом"

Новость на русском →
Україна, Четвер 24 лютого 2022 10:41
Всі АЕС України працюють стабільно в штатному режимі,- "Енергоатом" Фото: АЕС України працюють у штатному режимі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Всі атомні електростанції України-Запорізька, Рівненська, Хмельницька та Южно-Українська - вранці 24 лютого працюють у штатному режимі. Вироблення електроенергії-стабільні, порушення меж і умов безпечної експлуатації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

"Жодних проявів, що свідчать про можливість вчинення будь - яких дій, які могли б призвести до порушень умов безпечної експлуатації АЕС, не зафіксовано", - додали в НАЕК "Енергоатом".

Як наголошується в повідомленні, основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об'єктів станцій за межами їх захищених зон - під посиленим наглядом особового складу військових частин, що забезпечують охорону і оборону АЕС, а також загонів воєнізованої охорони підприємств, всі вони переведені в режим посиленого чергування. Також посилено фізичний захист АЕС.

"Енергоатом" експлуатує 15 атомних реакторів і виробляє близько 60 відсотків електроенергії України.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює у нормальному режимі, частота стабільна - 50 Гц. Об'єкти магістральної мережі функціонують без перебоїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЕС Вторгнення Росії до України
NEWS
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
Війська РФ на кордоні і надзвичайний стан. Що відбувається в Україні сьогодні: онлайн
DAILY
Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Шлях ескалації. Що чекає Україну після нового ультиматуму Путіна