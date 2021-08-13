В аэропорту "Житомир" приземлился первый международный рейс

Вчера в новосозданном международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Житомир" пограничники оформили первый рейс. Аэропорт открыли распоряжением правительства от 30 июня этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ .

Пограничники сообщили, что самолет, который первым приземлился на аэродроме, прибыл из США. На борту были двое граждан Украины.

Он примет участие в космическом фестивале KOROLОV AVIA FEST 2021, который состоится в эти выходные в Житомире.

Фото: в Житомире приземлился первый международный авиарейс (facebook.com/DPSUkraine)