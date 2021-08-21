В аэропорту возле Лос-Анджелеса прошла эвакуация

В аэропорту имени Джона Уэйна, находящегося рядом с Лос-Анджелесом, организовали экстренную эвакуацию. Согласно предварительным данным, пришлось эвакуировать пассажиров терминалов A, B и C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX 11 .

В результате вылеты самолетов в оцепленном районе приостановили.

Пассажиры аэропорта были эвакуированы из терминалов в связи с неким инцидентом. Речь шла о безопасности людей, находящихся в воздушной гавани.

В настоящий момент обстоятельства произошедшего неизвестны. К месту направлены сотрудники полиции и следователи. Экстренные ведомства проверят аэропорт и установят причину эвакуации в аэропорту неподалеку от Лос-Анджелеса.