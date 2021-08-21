В аеропорту біля Лос-Анджелеса відбулася евакуація

В аеропорту імені Джона Уейна, що знаходиться поруч з Лос-Анджелесом, організували екстрену евакуацію. Згідно з попередніми даними, довелося евакуювати пасажирів терміналів A, B і C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX 11 .

В результаті вильоти літаків в оточеному районі призупинили.

Пасажири аеропорту були евакуйовані з терміналів у зв'язку з певним інцидентом. Йшлося про безпеку людей, що знаходяться в повітряній гавані.

На цей час обставини події невідомі. До місця направлені співробітники поліції та слідчі. Екстрені відомства перевірять аеропорт і встановлять причину евакуації в аеропорту неподалік від Лос-Анджелеса.