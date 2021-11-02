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В аэропорту Винницы начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы

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Винница, Вторник 02 ноября 2021 14:26
В аэропорту Винницы начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы Фото: в аэропорту Винницы начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В международном аэропорту Винницы уже начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Хотя по планам подрядчика работы должны быть завершены до конца 2022 года, в Офисе президента рассчитывают, что объект удастся сдать до лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя руководителя ОПУ, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

Аэропорт может обслуживать сразу 10 областей и даже северные регионы Республики Молдова.

В аэропорту Винницы начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы

"Винница точно получит современный аэродром. Сегодня в ходе рабочей поездки лично осмотрел, как на месте работает подрядная организация. Единственное, что не устраивает, - это объявленный подрядчиком срок окончания работ вплоть до конца 2022 года. Государственные органы власти готовы со своей стороны сделать все зависящее для того, чтобы работы были ускорены и воздушные ворота Винницы открылись для пассажиров уже к лету", - написал Тимошенко.

В аэропорту Винницы начались работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы

Необходимость проведения реконструкции аэропорта объясняется его моральным и техническим несоответствием современным стандартам. Капитальный ремонт в аэропорту Винницы проводится впервые за 40 лет.

"Проект предусматривает: реконструкцию взлетно-посадочной полосы длиной 2500 м и шириной 45 м, рулежной дорожки шириной 23 м, перрона, установку метеооборудования, строительство аварийно-спасательной станции и другие работы", - сообщил подробности замглавы ОП.

Напомним, всего в ходе отдельной программы реконструкции региональных аэропортов, входящей в программу Владимира Зеленского "Большая стройка", планируется восстановить аэропорты в 16 городах.

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