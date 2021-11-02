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У аеропорту Вінниці розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги

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Вінниця, Вівторок 02 листопада 2021 14:26
У аеропорту Вінниці розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги Фото: в аеропорту Вінниці розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У міжнародному аеропорту Вінниці вже розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги у рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Хоча за планами підрядника роботи мають бути завершені до кінця 2022 року, в Офісі президента розраховують, що об'єкт вдасться здати до літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника керівника ОПУ, координатора програми "Велике будівництво" Кирила Тимошенко.

Аеропорт може обслуговувати одразу 10 областей і навіть північні регіони Республіки Молдова.

У аеропорту Вінниці розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги

"Вінниця точно отримає сучасний аеродром. Сьогодні в ході робочої поїздки особисто оглянув, як на місці працює підрядна організація. Єдине, що наразі не влаштовує, - це оголошений підрядником термін закінчення робіт аж до кінця 2022 року. Державні органи влади готові зі свого боку зробити все залежне для того, щоб роботи були пришвидшені і повітряні ворота Вінниці відчинились для пасажирів уже до літа", - написав Тимошенко.

У аеропорту Вінниці розпочалися роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги

Необхідність проведення реконструкції аеропорту обумовлена його моральною та технічною невідповідністю сучасним стандартам. Капітальний ремонт в аеропорту Вінниці проводиться уперше за 40 років.

"Проект передбачає: реконструкцію злітно-посадкової смуги довжиною 2500 м і шириною 45 м, руліжної доріжки шириною 23 м, перону, установку метеообладнання, будівництво аварійно-рятувальної станції та інші роботи", - повідомив подробиці заступника голови ОП.

Нагадаємо, всього в ході окремої програми реконструкції регіональних аеропортів, що входить до програми Володимира Зеленського "Велике будівництво", планується відновити аеропорти у 16 ​​містах.

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