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В аэропорту Тбилиси совершил аварийную посадку пассажирский авиалайнер

Автор: Дмитрий Кузнецов

Самолет авиакомпании Georgian Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Тбилиси. Лайнер около двух часов кружил над воздушной гаванью, вырабатывая топливо. На его борту находились около 180 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинский телеканал "Формула".

Авиалайнер совершал рейс из Тбилиси в Вену. После взлета экипаж принял решение об аварийной посадке из-за неисправности шасси. Около двух часов самолет кружил над аэропортом, чтобы выработать топливо.

На борту самолета находилось около 180 пассажиров. По предварительным данным, в результате аварийной посадки никто не пострадал. В момент приземления на взлетно-посадочной полосе находились сотрудники спасательных служб, полиции и бригады скорой помощи.

В Georgian Airways пока не прокомментировали аварийную посадку своего самолета в аэропорту Тбилиси.

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