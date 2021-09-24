В аэропорту Ярославского будут обслуживать лайнеры Boeing и Airbus

"Avia Solutions Group и входящая в нее компания FL Technics инвестируют около 24 млн евро для создания в Харькове сервисно-ремонтной платформы из восьми ангаров, дополнительных складских и мастерских помещений общей площадью 26 тыс. кв.м. В Харькове будет создано порядка 1,5 тыс. высокооплачиваемых современных рабочих мест европейского уровня", - сообщила пресс-служба.

Этот инвестиционный проект в аэропорту "Харьков" презентовали руководители его администрация, международная компания-инвестор и руководство города.

"Прежде всего, FL Technics - единственный оператор на территории Украины, который обладает европейскими сертификатами и имеет право на ремонт техники, которая эксплуатируется в авиационных компаниях Европы и мира. Мы приняли решение, что необходимо построить новый объект в Харькове по ремонту авиационной техники. На территории Украины это будет самый большой объект по ремонту авиатехники", - заявил Владимир Васильченко, генеральный директор New Systems AM.

Генеральный директор FL Technics Жильвинас Лапинскас заявил, что Харьков - наиболее выгодное расположение для них.

"Мы сможем обслуживать больше компаний. Мы верим в этот проект: новые рабочие места для города, наполнение его бюджета. Мы готовы платить достойные зарплаты, чтобы у людей была мотивация. Самолеты, которые будут сюда прилетать на ремонт, - это также дополнительный доход для аэропорта и города: с каждым бортом здесь будут находиться представители авиалиний, они будут жить здесь, тратить деньги. Для нашего будущего сотрудничества есть много идей", - заявил Лапинскас.

Представители городской власти Харькова приветствуют развитие современной ремонтно-сервисной компании на базе международного аэропорта "Харьков" и пообещали полное содействие этому крупному инвестиционному проекту.

"Харьков исповедует философию открытости - мы открыты для инвесторов, в том числе для компании FL Technics. Мы хотим, чтобы в городе работал бизнес, создавал рабочие места, запускал различные проекты. Ваше предложение - достойное, с новыми вакансиями и зарплатой в 30 тыс. грн. Не останавливайтесь! Харьков, имея такой аэропорт, инфраструктуру и кадры, для вас открыт. Здесь не будет проблемой найти грамотных специалистов для вашего производства. Мы сделаем все, чтобы FL Technics скорее начала работу в Харькове. Наше сотрудничество будет абсолютно открытым", - заявил на Игорь Терехов, секретарь горсовета.

Avia Solutions Group (ASG) - холдинг компаний авиационных услуг, объединяющий 90 офисов и производственных площадок по всему миру. В ASG работает свыше 7 тыс. высококвалифицированных специалистов, обслуживающих свыше 2 тыс. клиентов в Европе, Азии, Северной Америке и Австралии.

Группа входит в число ведущих мировых аэрокосмических сервисных компаний, осуществляет лизинговые операции и торговлю самолетами, техническое обслуживание, ремонт и капремонт воздушных судов, обучение летного состава, а также предоставляющая услуги в сфере транспортной авиации.