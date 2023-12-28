ua en ru
Чт, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В аеропорту Литви громадянина оштрафували за символіку ПВК "Вагнера"

Литва, Четвер 28 грудня 2023 21:20
UA EN RU
В аеропорту Литви громадянина оштрафували за символіку ПВК "Вагнера" Архівне фото: В аеропорту Литви громадянина оштрафували за символіку ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Вільнюському аеропорту був помічений громадянин із символікою ПВК "Вагнера". Його оштрафували.

Про це заявив спікер Служба охорони державного кордону Литви Гедрюс Мішутіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За його словами, ця людина з Литви не вилетіла, їй призначено штраф за демонстрацію забороненої символіки.

"Літак полетів, він залишився в аеропорту в нашому приміщенні", - сказав він.

В аеропорту Литви громадянина оштрафували за символіку ПВК &quot;Вагнера&quot;

Фото: Чоловік із символікою ПВК "Вагнера" (delfi.lt)

Мішутіс додав, що громадянин Литви мав намір летіти в Лондон. Під час перевірки документів прикордонники доставили його у своє приміщення, склали протокол про адміністративне порушення за демонстрацію нацистської, комуністичної та іншої забороненої символіки.

Найманці "Вагнера"

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після ймовірної смерті ватажка Євгена Пригожина сотні бойовиків, раніше пов'язаних групою "Вагнера", почали передислокуватися в Україну окремо та невеликими групами для участі у війні у складі різних російських підрозділів.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, цими залишками затикають дірки на Бахмутському напрямі, а самої ПВК більше не існує.

У жовтні стало відомо, що приватна військова компанія "Вагнера" заявила, що офіційно переходить в підпорядкування Росгвардії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва ПВК Вагнера
NEWS
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
Юсов про прогнози щодо ЗСУ у Криму: справдились, українці були там цього року
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році