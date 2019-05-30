В аэропорту «Киев» им. Сикорского открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free

В аэропорту «Киев» им. Сикорского («Жуляны») открылся очередной мультибрендовый магазин Heinemann Duty Free 27го мая 2019 года состоялось торжественное открытие очередного мультибрендового магазина Heinemann Duty Free в новой части терминала А аэропорта «Киев» им. Сикорского («Жуляны»).



Базирующаяся в Гамбурге компания Gebr. Heinemann работает в 100 странах мира на всех континентах. Запуск магазина осуществила украинская компания BF&GH Travel Retail оперирующая дьюти фри розницей Heinemann в Украине. На открытии присутствовал вице-президент Gebr Heinemann Ричард Хойер (Richard Hoyer), который тепло приветствовал расширение инфраструктуры аэропорта «Киев» необходимой для обеспечения динамического ежегодного роста пассажиропотока, демонстрируемого аэропортом на протяжении последних лет (52% в 2018).



“На протяжении 9 лет мы осуществляем успешные инвестиции в украинский рынок и верим в стратегическое бизнес партнёрство с аэропортами» - комментирует Хойер –«Наша цель – лучший в мире шопинг для наших клиентов, который мы обеспечиваем сотрудничая с лидирующими международными брендами и предоставляя великолепный ассортимент парфюмерии и косметики, аксессуаров, алкоголя и сладостей. «Мне очень нравится жить в Киеве и работать в компании BF&GH Travel Retail, Украина – страна с огромным потенциалом, растущим количеством авиапассажиров и удивительным развитием аэропортов» - говорит Саймон Форд (Simon Forde), генеральный директор украинского предприятия BF&GH Travel Retail, которая на сегодняшний день насчитывает 527 сотрудников.



Имея за плечами 30-ти летний опыт работы в рознице различных дьюти фри операторов и посетивший Украину впервые в 2003, Саймон также добавляет: «Вместе с тем, в Украине существует ошибочное мнение, что бизнес дьюти фри магазинов прост и лёгок. В реальности всё как раз наоборот! Кроме того, что мы имеем фиксированные арендные ставки, аэропорты получают процент от наших продаж и, если наши продажи растут, растут и доходы аэропортов. Эта бизнес модель действует во всех Европейских странах.



Более того, мы платим значительные инфраструктурные платежи и помимо этого, мы отдельно оплачиваем услуги аэропорта. Мы строим такие партнёрские отношения с аэропортами потому, что верим в долгосрочное эффективное бизнес сотрудничество, а также потому, что мы уверены, что с помощью нашего ассортимента делаем путешествие лучше! Heinemann, как лидирующий дьюти фри оператор, имеет достаточно опыта и энтузиазма чтобы создать для украинского пассажира поистине незабываемые впечатления от шопинга. Мы с радостью приветствуем пассажиров в нашем магазине в новой части терминала А аэропорта «Киев», а также в Борисполе и Одессе!