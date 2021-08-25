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В аэропорту Кабула 10 тысяч человек ожидают эвакуации, - Пентагон

Автор: Валерия Полищук

В аэропорту Кабула более 10 тысяч человек ожидают эвакуацию из Афганистана. Однако их число может увеличиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Генерал-майор армии США, заместитель директора объединенного штаба по безопасности региональных операций Хэнк Тейлор заявил, что целью операции по эвакуации остается "вывезти как можно больше людей и как можно более эффективно и безопасно".

По его словам, 42 военных самолета США - 37 самолетов C17 и пять самолетов C130 - вывезли вчера из Афганистана 11 200 американских военнослужащих и 7800 военнослужащих 48 союзников.

При этом Тейлор добавил, что каждые 39 минут из аэропорта Кабула вылетал самолет.

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