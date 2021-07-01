UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию: список

Автор: Анастасия Рокитна

В Международном аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию. Страна не предоставляет разрешение на это.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь".

Задерживают такие рейсы:

  • PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,
  • PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,
  • PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,
  • PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,
  • QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.

Сообщается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияБорисполь