В аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию: список
В Международном аэропорту "Борисполь" задерживают вылет рейсов в Турцию. Страна не предоставляет разрешение на это.
Задерживают такие рейсы:
- PS 6237 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 02:00 вылет перенесен на 14:00,
- PS 6233 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 03:00 вылет перенесен на 17:30,
- PS 5333 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 11:40 вылет перенесен на 18:20,
- PS 5331 Киев-Анталия а/к "МАУ" с 05:00 вылет перенесен на 11:00,
- QU 4407 Киев-Анталия а / к "Azur Air Ukraine" с 12:30 вылет перенесен 17:40.
Сообщается, что задержка рейсов произошла по причинам, на которые не может повлиять аэропорт. Рейсы перенесены из-за отсутствия разрешения со стороны Турции.