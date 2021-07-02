В аэропорту "Борисполь" задержали мужчину с бриллиантами на 2 млн гривен

Пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" мужчину, который пытался незаконно перевезти бриллианты. Стоимость драгоценных камней составила 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГПСУ.

По информации ведомства, в аэропорту во время оформления рейса "Стамбул - Киев" пограничники, совместно с сотрудниками Киевской таможни, провели досмотр багажа и ручной клади одного из пассажиров рейса.

В результате чего в 36-летнего мужчины правоохранители обнаружили:

9 колец из белого золота украшенные бриллиантами;

1 бриллиант желтого цвета с сертификатом "HRD";

6 бумажных свертков с бриллиантами разных размеров и веса.

По результатам осмотра был составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 ТКУ. Предварительная стоимость выявленных бриллиантов достигает 2 млн гривен.

Фото: драгоценности, изъятые во время обысков (dpsu.gov.ua)