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В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка з діамантами на 2 млн гривень

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Бориспіль, П'ятниця 02 липня 2021 16:06
В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка з діамантами на 2 млн гривень Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка з діамантами на 2 млн гривень (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Прикордонники затримали в аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який намагався незаконно перевезти діаманти. Вартість коштовного каміння склала 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.

За інформацією відомства, в аеропорту під час оформлення рейсу "Стамбул - Київ" прикордонники, спільно з працівниками Київської митниці, провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу.

В результаті чого в 36-річного чоловіка правоохоронці виявили:

  • 9 каблучок з білого золота оздоблені діамантами;
  • 1 діамант жовтого кольору з сертифікатом "HRD";
  • 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги.

За результатами огляду було складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ. Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн гривень.

Фото: коштовності, вилучені під час обшуків (dpsu.gov.ua)

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