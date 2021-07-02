В аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка з діамантами на 2 млн гривень
Фото: в аеропорту "Бориспіль" затримали чоловіка з діамантами на 2 млн гривень (dpsu.gov.ua)
Прикордонники затримали в аеропорту "Бориспіль" чоловіка, який намагався незаконно перевезти діаманти. Вартість коштовного каміння склала 2 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДПСУ.
За інформацією відомства, в аеропорту під час оформлення рейсу "Стамбул - Київ" прикордонники, спільно з працівниками Київської митниці, провели огляд багажу та ручної поклажі одного з пасажирів рейсу.
В результаті чого в 36-річного чоловіка правоохоронці виявили:
- 9 каблучок з білого золота оздоблені діамантами;
- 1 діамант жовтого кольору з сертифікатом "HRD";
- 6 паперових згортків з діамантами різних розмірів та ваги.
За результатами огляду було складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 МКУ. Попередня вартість виявлених діамантів сягає 2 млн гривень.
Фото: коштовності, вилучені під час обшуків (dpsu.gov.ua)