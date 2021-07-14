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В аэропорту "Борисполь" обнаружили контрабанду Apple и драгоценностей на 30 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила два международных канала контрабанды цифровых изделий и драгоценностей известных брендов. Злоумышленники пытались завезти через международный аэропорт "Борисполь" товары на более 30 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, чтобы не платить пошлину, контрабандисты переправляли груз под видом отправлений с личными вещами.

Во время следственных действий в "посылках" фигурантов было выявлено более 4 700 единиц эксклюзивной цифровой техники, а также партию брендовых ювелирных изделий.

Кроме того, в отправлениях контрабандистов обнаружено недекларированные 168 упаковок табака для кальяна и 715 кг табачных смесей.

Установлено, что злоумышленники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС.

По оперативным данным, контрабандную продукцию дельцы планировали реализовать через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Фото: в аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили контрабанду Apple и драгоценностей (ssu.gov.ua)

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контрабандаБорисполь