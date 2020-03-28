В аеропорту Бірмінгема створять тимчасовий морг на 12 тисяч осіб

Ангар, в якому створять тимчасовий морг (theguardian.com)

Рішення було прийнято на тлі зростаючої стурбованості з приводу швидкості поширення коронавірусу

В аеропорту Бірмінгема створюється тимчасовий морг, в якому можуть розміститися до 12 тисяч осіб на тлі зростаючої стурбованості з приводу швидкості поширення коронавірусу в регіоні Великобританії Уест-Мідлендс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначається, що аеропорт знаходиться поруч з Національним виставковим центром Бірмінгема, який був представлений як тимчасовий польовий госпіталь.

"Спочатку в ангарі буде розміщуватися 1500 тіл, але він буде розширюватися, щоб вмістити більше, згідно з рішенням стратегічної координаційної групи в Уест-Мідлендсі та Уорикширі, що складається з поліції, рад та інших установ", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в Уест-Мідлендсі сталося різке зростання смертності від коронавірусу.

Нагадаємо, у Британії за останню добу були зафіксовані майже 200 летальних випадків від коронавірусу. Загальна кількість смертей від коронавірусу у Британії зросла до 759.

Раніше зараження коронавірусом підтвердили у міністра охорони здоров'я Великобританії Метта Хенкока та прем'єр-міністра Бориса Джонсона.