В аэропорту Амстердама во время протестов задержали экоактивистов

Десятки активистов отказались покинуть здание торгового центра, и их задержали
В Амстердаме в торговом центре, который находится в аэропорту “Схипхол”, во время климатических протестов задержали митингующих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
Как сообщается, активисты из Greenpeace и Extinction Rebellion провели акцию протеста.
"Несколько сотен людей с Greenpeace и Extinction Rebellion сегодня провели акцию протеста в торговом центре. Днем правоохранители задержали участников акции. Количество задержанных неизвестно", - говорится в сообщении.
Десятки активистов отказались покинуть здание торгового центра, и их задержали.
Отмечается, что впоследствии было дано разрешение на проведение акции на улице.
По словам митингующих, аэропорт остается большим загрязнителем в условиях климатического кризиса. И несмотря на это его территория увеличивается, загрязнение становится еще больше.
Активисты считают, что нужно уменьшить количество полетов. Прежде всего, на небольшие расстояния, особенно если железная дорога предлагает хорошую альтернативу.
Напомним, Климатический саммит ООН в Мадриде завершается скандалом, поскольку главные мировые экономики опираются обязательствам, которые закреплены в Парижской соглашении. Многие делегаты заявили о том, что председательствующая подготовила итоговый текст, который рискует обратить Парижский договор 2015 года против решения проблем глобального потепления.