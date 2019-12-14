В аеропорту Амстердама під час протестів затримали екоактивістів

Десятки активістів відмовилися покинути будівлю торговельного центру, і їх затримали
В Амстердамі у торговому центрі, який знаходиться в аеропорту “Схіпхол”, під час кліматичних протестів затримали мітингувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.
Як повідомляється, активісти з Greenpeace та Extinction Rebellion провели акцію протесту.
"Кілька сотень людей з Greenpeace та Extinction Rebellion сьогодні провели акцію протесту в торговому центрі. Вдень правоохоронці затримали учасників акції. Кількість затриманих невідома", - йдеться у повідомленні.
Десятки активістів відмовилися покинути будівлю торговельного центру, і їх затримали.
Зазначається, що згодом було надано дозвіл на проведення акції на вулиці.
За словами мітингарів, аеропорт залишається великим забруднювачем в умовах кліматичної кризи. І попри це його територія збільшується, забруднення стає ще більше.
Активісти вважають, що потрібно зменшити кількість польотів. Передусім на невеликі відстані, особливо якщо залізниця пропонує хорошу альтернативу.
Нагадаємо, Кліматичний саміт ООН у Мадриді завершується скандалом, оскільки головні світові економіки опираються зобов'язанням, які закріпленні у Паризькій угоді. Багато делегатів заявили про те, що головуюча підготувала підсумковий текст, який ризикує звернути Паризьку угоду 2015 року проти вирішення проблем глобального потепління.