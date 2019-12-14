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В аеропорту Амстердама під час протестів затримали екоактивістів

Новини » Суспільство     14.12.2019 - 19:35
В аеропорту Амстердама під час протестів затримали екоактивістів
Фото: протести в аеропорту "Схапхол" (twitter.com/LammertvanRaan)

Десятки активістів відмовилися покинути будівлю торговельного центру, і їх затримали

В Амстердамі у торговому центрі, який знаходиться в аеропорту “Схіпхол”, під час кліматичних протестів затримали мітингувальників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

Як повідомляється, активісти з Greenpeace та Extinction Rebellion провели акцію протесту.

"Кілька сотень людей з Greenpeace та Extinction Rebellion сьогодні провели акцію протесту в торговому центрі. Вдень правоохоронці затримали учасників акції. Кількість затриманих невідома", - йдеться у повідомленні.

Десятки активістів відмовилися покинути будівлю торговельного центру, і їх затримали.

Зазначається, що згодом було надано дозвіл на проведення акції на вулиці.

За словами мітингарів, аеропорт залишається великим забруднювачем в умовах кліматичної кризи. І попри це його територія збільшується, забруднення стає ще більше.

Активісти вважають, що потрібно зменшити кількість польотів. Передусім на невеликі відстані, особливо якщо залізниця пропонує хорошу альтернативу.

Нагадаємо, Кліматичний саміт ООН у Мадриді завершується скандалом, оскільки головні світові економіки опираються зобов'язанням, які закріпленні у Паризькій угоді. Багато делегатів заявили про те, що головуюча підготувала підсумковий текст, який ризикує звернути Паризьку угоду 2015 року проти вирішення проблем глобального потепління.

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