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В аеропортах ЄС утворились величезні черги: в чому причина

08:25 12.08.2026 Ср
2 хв
В яких аеропортах ЄС зараз найвеличніші черги?
aimg Пилип Бойко
В аеропортах ЄС утворились величезні черги: в чому причина Фото: аеропорт в Польщі (facebook/KatowiceAirport)
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Нова система контролю на зовнішніх кордонах ЄС зіткнулася з проблемами саме в розпал літнього туристичного сезону. У деяких великих аеропортах пасажирам доводиться чекати на проходження прикордонного контролю значно довше, ніж торік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Все через нову електронну систему в'їзду/виїзду Європейського Союзу (EES), яка призвела до збільшення часу очікування в низці великих європейських аеропортів. У липні піковий час очікування у Франкфуртському та Амстердамському аеропортах сягав 120 хвилин.

У Франкфурті максимальний час очікування пасажирів подвоївся порівняно з минулим роком - із 60 до 120 хвилин. В аеропорту Мюнхена цей показник зріс із 31 до 60 хвилин, а в Амстердамі - з 80 до 120 хвилин.

Що таке система EES

EES призначена для реєстрації мандрівників із країн, які не входять до ЄС. Під час першого перетину зовнішнього кордону система фіксує особисті дані мандрівника, фотографує його та знімає відбитки пальців.

Саме додаткові біометричні процедури стали одним із факторів, які вплинули на швидкість проходження контролю.

Представники туристичної галузі ще до запуску системи попереджали, що нові процедури можуть створити значні затримки в аеропортах.

Єврокомісія не бачить проблеми для більшості пасажирів

За даними Європейської комісії, реєстрація в системі EES у середньому займає близько 70 секунд. У відомстві заявили, що для більшості мандрівників із країн за межами ЄС система не створює суттєвих додаткових проблем.

Водночас авіакомпанії визнають, що в окремих аеропортах нові правила вже призвели до значного скупчення пасажирів.

Представники British Airways та easyJet закликали операторів аеропортів ефективніше організовувати процес перевірки, щоб люди не були змушені годинами стояти в чергах.

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