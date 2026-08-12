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В аэропортах ЕС образовались огромные очереди: в чем причина

08:25 12.08.2026 Ср
2 мин
В каких аэропортах ЕС сейчас самые большие очереди?
aimg Филипп Бойко
В аэропортах ЕС образовались огромные очереди: в чем причина Фото: аэропорт в Польше (facebook/KatowiceAirport)
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Новая система контроля на внешних границах ЕС столкнулась с проблемами именно в разгар летнего туристического сезона. В некоторых крупных аэропортах пассажирам приходится ждать прохождения пограничного контроля значительно дольше, чем в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Все из-за новой электронной системы въезда/выезда Европейского Союза (EES), которая привела к увеличению времени ожидания в ряде крупных европейских аэропортов. В июле пиковое время ожидания во Франкфуртском и Амстердамском аэропортах достигало 120 минут.

Во Франкфурте максимальное время ожидания пассажиров удвоилось по сравнению с прошлым годом – с 60 до 120 минут. В аэропорту Мюнхена этот показатель вырос с 31 до 60 минут, а в Амстердаме – с 80 до 120 минут.

Что такое система EES

EES предназначена для регистрации путешественников из стран, не входящих в ЕС. При первом пересечении внешней границы система фиксирует личные данные путешественника, фотографирует его и снимает отпечатки пальцев.

Именно дополнительные биометрические процедуры стали одним из факторов, повлиявших на скорость прохождения контроля.

Представители туристической отрасли, еще до запуска системы, предупреждали, что новые процедуры могут создать значительные задержки в аэропортах.

Еврокомиссия не видит проблемы для большинства пассажиров

По данным Европейской комиссии, регистрация в системе EES в среднем занимает около 70 секунд. В ведомстве заявили, что для большинства путешественников из стран вне ЕС система не создает существенных дополнительных проблем.

В то же время, авиакомпании признают, что в отдельных аэропортах новые правила уже привели к значительному скоплению пассажиров.

Представители British Airways и easyJet призвали операторов аэропортов более эффективно организовывать процесс проверки, чтобы люди не были вынуждены часами стоять в очередях.

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