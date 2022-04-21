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Аэропорт в Варшаве закрыт из-за угрозы взрыва в самолете. Рейсы приостановлены

Фото: аэропорт в Варшаве закрыт из-за угрозы взрыва в самолете (theins.ru)
Автор: Артур Родивилов

Аэропорт имени Шопена в Варшаве, основной аэропорт Польши, закрыт на посадку и вылет из-за сообщения о бомбе на одном из самолетов. Все рейсы приостановлены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polsatnews.

Речь идет о самолете Boeing 777 из Дубай в Варшаву, который экстренно посадили. Взлетная полоса аэропорта заполнена машинами спецслужб.

На борту Boeing 777, включая экипаж, находилось более 230 пассажиров. Все благополучно покинули борт.

На данный момент в аэропорту из-за террористической угрозы отменены все рейсы, кроме того, перекрыты входы и выходы в аэропорт, пассажиры, ожидающие своих рейсов, не могут его покинуть.

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Польша