Аэропорт "Ужгород" начал использовать воздушное пространство Словакии

В соответствии с соглашением, будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

Для чего нужна сделка?

Аэропорт расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украино-словацкой границы.

Использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

В Министерстве инфраструктуры ожидают, что соглашение положительно повлияет на развитие авиаперевозок в регион и расширит возможности использования аэродрома.