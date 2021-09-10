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Аэропорт "Ужгород" начал использовать воздушное пространство Словакии

Автор: Инна Собора

Сегодня совершили первый рейс в Международный аэропорт "Ужгород" в соответствии с межправительственным соглашением со Словакией. Отныне управления воздушным движением, а также использование воздушного пространства на тактическом уровне будет происходить на определенной части воздушного пространства Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

В соответствии с соглашением, будут применяться процедуры неточного захода на посадку по приборам на аэродроме "Ужгород".

Для чего нужна сделка?

Аэропорт расположен в горной местности таким образом, что порог взлетно-посадочной полосы 10 расположен в нескольких сотнях метров от украино-словацкой границы.

Использование воздушного пространства соседней страны - необходимое условие для осуществления посадок по приборам на этом аэродроме.

В Министерстве инфраструктуры ожидают, что соглашение положительно повлияет на развитие авиаперевозок в регион и расширит возможности использования аэродрома.

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УжгородСловакия