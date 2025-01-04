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Аеропорт у столиці Сирії відновить міжнародні рейси вже наступного тижня

Субота 04 січня 2025 16:49
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Аеропорт у столиці Сирії відновить міжнародні рейси вже наступного тижня Фото: внутрішні авіарейси вже відновилися (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Головний аеропорт Сирії в місті Дамаск почне виконувати міжнародні рейси вже з вівторка, 7 січня. Раніше комерційні рейси було зупинено через захоплення влади повстанцями в грудні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми оголошуємо, що з вівторка почне приймати міжнародні рейси в міжнародний аеропорт Дамаска і назад", - йдеться в повідомленні державного агентства SANA.

Видання посилалося на Ашхада аль-Салібі, який очолює Головне управління цивільної авіації та повітряного транспорту.

"Ми запевняємо арабські та міжнародні авіакомпанії в тому, що за допомогою наших партнерів ми приступили до етапу відновлення аеропортів Алеппо і Дамаска, щоб вони могли приймати рейси з усього світу", - додав він.

Тим часом видання AFP пише, що літаки з міжнародною гуманітарною допомогою, а також іноземними дипломатичними делегаціями вже приземляються в Сирії. Крім того, відновилися внутрішні авіарейси.

Нагадаємо, що в грудні в Сирії впав режим сирійського диктатора Башара Асада. За кілька тижнів повстанці захопили ключові міста країни, включно зі столицею Дамаск.

Що відбувалося в Сирії, чому впав режим Асада і що далі буде відбуватися в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Сирії Дамаск Аеропорт
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