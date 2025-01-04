Аэропорт в столице Сирии возобновит международные рейсы уже на следующей неделе
Главный аэропорт Сирии в городе Дамаск начнет выполнять международные рейсы уже со вторника, 7 января. Ранее коммерческие рейсы были остановлены из-за захвата власти повстанцами в декабре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
"Мы объявляем, что со вторника начнет принимать международные рейсы в международный аэропорт Дамаска и обратно", - говорится в сообщении государственного агентства SANA.
Издание ссылалось на Ашхада аль-Салиби, который возглавляет Главное управление гражданской авиации и воздушного транспорта.
"Мы заверяем арабские и международные авиакомпании в том, что с помощью наших партнеров мы приступили к этапу восстановления аэропортов Алеппо и Дамаска, чтобы они могли принимать рейсы со всего мира", - добавил он.
Тем времени издание AFP пишет, что самолеты с международной гуманитарной помощью, а также иностранными дипломатическими делегациями уже приземляются в Сирии. Кроме того, возобновились внутренние авиарейсы.
Напомним, что в декабре в Сирии пал режим сирийского диктатора Башара Асада. За пару недель повстанцы захватили ключевые города страны, включая столицу Дамаск.
Что происходило в Сирии, почему пал режим Асада и что дальше будет происходить в стране - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.