Аэропорт Ярославского в Харькове рассказал о рекордных показателях по итогам 2021 года

"Наш темп восстановления от последствий COVID-19 оказался самым быстрым среди топ-5 украинских аэропортов. А летом вообще удалось превысить показатели рекордного для Харьковского аэропорта 2019 года - в июне месячный пассажиропоток впервые был больше, чем до пандемии, а показатели августа вообще стали самыми высокими за всю новейшую историю аэропорта", - сообщили в New Systems AM.

Общий пассажиропоток Харьковского аэропорта по итогам 2021 года составил 1 млн 159 тыс. человек - это на 76% выше показателя 2020-го года. На международных маршрутах еще более высокие темпы восстановления - плюс 86% по итогам 2021 года в сравнении с показателями 2020-го.

"Впервые за время пандемии и второй раз за новейшую историю аэропорта мы обслужили более миллиона человек - юбилейного пассажира встретили в ноябре 2021 года", - уточнили в пресс-службе, отметив, что количество вылетов за год достигло 5 272 - это на 53% больше, чем в 2020 году.

На международных маршрутах численность вылетов выросла еще больше - плюс 67%.

В рейтинге топ-направлений для путешествий традиционно лидируют популярные курорты, туристические и деловые центры - Анталия, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Киев, Тиват, Бодрум, Даламан, Краков, Ларнака и Гданьск.

Также аэропорт Ярославского в ушедшем году открыл регулярное сообщение на новых маршрутах. Рейсы в Ларнаку (Кипр) и в два итальянских города - Рим (аэропорт Фьюмичино) и Милан (аэропорт Мальпенса) от Wizz Air, а в 2022 году авиакомпания откроет сообщение из Харькова с греческими Салониками и чешским Пардубице.

SkyUp теперь летает из Харькова в греческий Ираклион и албанскую Тирану, а Pegasus Airlines - в турецкий Бодрум. Кроме того, открылось новое чартерное направление из Харькова - в египетский курортный город Марса-Алам.

Возобновлены перелеты польской авиакомпании LOT из Харьковского аэропорта в Варшаву, Turkish Airlines начала совершать рейсы 9 раз в неделю вместо 7, а в 2022 году увеличит их количество до 14 в неделю.

Также аэропорт Ярославского привлек новых авиаперевозчиков в Харьков: Bees Airline, который выполняет чартерные перелеты в Анталию и Шарм-эль-Шейх и Air Ocean Airlines, который запустил регулярные рейсы во Львов.