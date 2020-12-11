Аэропорт Ярославского анонсировал предновогодние перелеты и рассказал об итогах 2020

Фото: Международный аэропорт "Харьков" (hrk.aero)

Международный аэропорт "Харьков" бизнесмена Александра Ярославского анонсировал возможность авиапутешествий в новогодние праздники. Поскольку аэропорт работает в штатном режиме с соблюдением всех правил безопасности, у путешественников есть довольно широкий выбор для планирования новогодних каникул.

Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора харьковского аэропорта "New Systems AM", входящей в DCH Александра Ярославского.

"Подарок к праздникам от авиакомпании Wizz Air: перевозчик анонсировал возобновление перелётов в шесть европейских городов во второй половине декабря. 17 декабря должны открыться перелёты в Краков. 18 декабря - в Вену, Берлин, Дортмунд и Гданьск. 20 декабря - во Вроцлав", - сообщила пресс-служба.

Украинским туристам доступны традиционные курортные и туристические направления - Турция и Египет. Ежедневно из Харькова осуществляются перелёты в Стамбул. По вторникам, средам, четвергам и воскресеньям доступны чартерные рейсы в Шарм-эль-Шейх. По вторникам - в турецкий город Кайсери, расположенный возле горнолыжного курорта "Эрджиес".

Также аэропорт Ярославского предлагает удобные перелеты в период новогодних праздников на популярные среди лыжников и туристов направления на западе Украины. Например, с Windrose Airlines их Харькова всего за 4,5 часа можно попасть во Львов или Ивано-Франковск (с пересадкой в Киеве) - эти рейсы выполняются ежедневно.

Покупка билетов доступна путешественникам уже сейчас на сайте аэропорта или в билетных агентствах.

Кроме того, в пресс-службе харьковского аэропорта сообщили, что по итогам его работы за 11 месяцев уходящего 2020 года удалось сохранить более половины пассажиропотока. В связи с ограничениями на въезд во многих странах мира численность путешественников на международных направлениях составила 53% от прошлогоднего показателя. На внутренних маршрутах удалось сохранить 39% пассажиропотока в сравнении с объемами 11 месяцев 2019 года.

В целом же аэропорту Ярославского удалось сохранить 51% объема общего пассажиропотока в сравнении с 11 месяцами 2019 года.

Напомним, международный аэропорт "Харьков" - один из ключевых инфраструктурных объектов харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Стремительное расширение сети внутренних и международных регулярных рейсов позволило харьковскому аэропорту по итогам 2019 года установить новые исторические рекорды. За год услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались 1,34 миллиона путешественников.

По показателям пассажиропотока харьковский аэропорт входит в ТОП-5 воздушных ворот Украины. В 2019 году международный аэропорт "Харьков" первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Успешный харьковский опыт государственно-частного партнерства по строительству нового аэропорта и успешному его развитию частным инвестором будет повторен в городе Днепр - здесь группа DCH Александра Ярославского начала работы в рамках инвестиционного проекта по созданию нового аэровокзального комплекса для современного международного аэропорта "Днепр".