Аеропорт "Львів" розглядає можливість запуску рейсів під час воєнного стану

Міжнародний аеропорт "Львів" вивчає можливість запуску рейсів цивільної авіації під час воєнного стану. Однак для цього необхідно декілька умов.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіли на сторінці аеропорту у Facebook.

У прес-службі аеропорту зазначили, що вивчають можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану. Але для цього необхідне забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.

"Розроблено операційний документ евакуації пасажирів, проводимо постійні тренування процедур евакуації людей", - сказано у повідомленні.

Також працівники аеропорту проводять постійну технічну підтримку та моніторинг інформаційних систем, що забезпечують основну операційну діяльність та авіаційну безпеку, безперебійну роботу систем ІТ, засобів зв’язку та систем технічних засобів охорони та безпеки.

За час війни, близько 1300 фахівців за різними напрямками із різних служб авіагалузі, оновили знання та підтвердили рівень професійної кваліфікації за сертифікованими програмами Державіаслужби.

Повітряний простір України закритий

В Україні закрили повітряний простір після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів. Це означає, що польоти цивільної авіації в країні неможливі.