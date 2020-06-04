ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Аэропорт "Киев" обратился за помощью к Саакашвили

Новости » Транспорт     04.06.2020 - 13:07
Аэропорт "Киев" обратился за помощью к Саакашвили
Фото: аэропорт "Киев" (пресс-служба)

Коллектив призвал создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации

Коллектив Международного аэропорта "Киев" в ответ на флешмоб главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили записал видеообращение, в котором попросил о помощи.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook, передает РБК-Украина.

В частности, в обращении говорится, что за время карантина аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и процентов по кредитам.

"Аэропорту "Киев" нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", - говорится в обращении.

Напомним, речь идет о минимальных ставках на авиационное обслуживание. Ранее МА "Киев" и другие региональные аэропорты просили закрепить их на законодательном уровне: $10 – за взлет/посадку, $10 – пассажирский сбор и $3 – на авиационную безопасность за каждого отправленного пассажира.

"Сейчас эти ставки устанавливаются каждым аэропортом отдельно. Иногда они ниже себестоимости. Мы просим, чтобы эти ставки были равными для всех аэропортов. Это общемировая практика. Так небольшие аэропорты могут конкурировать с крупными. Это делает невозможным непрозрачное ценообразование и демпинговые манипуляции", - добавляют сотрудники аэропорта.

Кроме того, коллектив призвал создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации, в состав которой пригласить представителей всех украинских аэропортов и авиакомпаний.

"Мы понимаем, что в бюджете не хватит денег, чтобы поддержать всех. Поэтому мы просим не денег, а условий - равных и конкурентных, в которых мы могли бы развивать наш аэропорт, создавать рабочие места, открывать Киев и Украину для других", - отмечают они.

Ранее глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили на своей Facebook-странице призвал украинский бизнес публиковать короткие видео с описанием проблем в разных отраслях и пообещал помочь донести озвученные проблемы до президента.

Напомним, ранее гендиректор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет частью имущества МА "Киев", Олег Левченко заявил, что аэропорт оказался на грани банкротства. За время карантина доходы упали на 92%, а расходы лишь на 40%. По его словам, возобновление регулярного авиасообщения увеличит расходы примерно вдвое.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины КиевСаакашвилиаэропорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь