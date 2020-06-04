Аэропорт "Киев" обратился за помощью к Саакашвили

Фото: аэропорт "Киев" (пресс-служба)

Коллектив призвал создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации

Коллектив Международного аэропорта "Киев" в ответ на флешмоб главы исполнительного комитета Национального совета реформ Михаила Саакашвили записал видеообращение, в котором попросил о помощи.

Об этом говорится на странице предприятия в Facebook, передает РБК-Украина.

В частности, в обращении говорится, что за время карантина аэропорт потерял весь пассажиропоток и почти все доходы. При этом продолжает нести большие расходы на содержание инфраструктуры, безопасность полетов, выплату налогов и процентов по кредитам.

"Аэропорту "Киев" нужна помощь. Если государство не вмешается, этот кризис может стать для нас последним. Ситуация усложняется неравными условиями, в которых мы вынуждены работать", - говорится в обращении.

Напомним, речь идет о минимальных ставках на авиационное обслуживание. Ранее МА "Киев" и другие региональные аэропорты просили закрепить их на законодательном уровне: $10 – за взлет/посадку, $10 – пассажирский сбор и $3 – на авиационную безопасность за каждого отправленного пассажира.

"Сейчас эти ставки устанавливаются каждым аэропортом отдельно. Иногда они ниже себестоимости. Мы просим, чтобы эти ставки были равными для всех аэропортов. Это общемировая практика. Так небольшие аэропорты могут конкурировать с крупными. Это делает невозможным непрозрачное ценообразование и демпинговые манипуляции", - добавляют сотрудники аэропорта.

Кроме того, коллектив призвал создать специальную комиссию по решению проблем гражданской авиации, в состав которой пригласить представителей всех украинских аэропортов и авиакомпаний.

"Мы понимаем, что в бюджете не хватит денег, чтобы поддержать всех. Поэтому мы просим не денег, а условий - равных и конкурентных, в которых мы могли бы развивать наш аэропорт, создавать рабочие места, открывать Киев и Украину для других", - отмечают они.

Ранее глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили на своей Facebook-странице призвал украинский бизнес публиковать короткие видео с описанием проблем в разных отраслях и пообещал помочь донести озвученные проблемы до президента.

Напомним, ранее гендиректор ООО "Мастер-Авиа", которое управляет частью имущества МА "Киев", Олег Левченко заявил, что аэропорт оказался на грани банкротства. За время карантина доходы упали на 92%, а расходы лишь на 40%. По его словам, возобновление регулярного авиасообщения увеличит расходы примерно вдвое.

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Автор: Александра Диденко