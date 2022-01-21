Аэропорт "Борисполь" откроет терминал F после двухлетнего перерыва

Данный аэровокзальный комплекс закрыли 2 года назад после введения ограничений на путешествия по всему миру и значительного падения пассажиропотока. Для экономии средств все рейсы сосредоточили в терминале D, который на тот момент был полупустым.

"Финплан аэропорта "Борисполь" на 2022 год предусматривает обслуживание 13,1 млн пассажиров. Это означает, что в пиковые часы пропускная способность терминала D не будет справляться с фактическим числом пассажиров, которые вылетают или прилетают. Работу терминала F решили возобновить именно для разгрузки основного терминала D", - говорится в сообщении.

Как стало известно, в аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, которые специализируются на прямых перелетах из точки в точку. Сейчас аэропорт ведет переговоры с такими авиаперевозчиками о смене терминала, однако пока не готов огласить их список.

Отметим, во время предыдущей работы терминала F до марта 2020 года он стал базой для лоукостеров Ryanair и SkyUp. Здание не имеет телетрапов, однако позволяет проводить посадку пассажиров пешком. Это уменьшает время стоянки самолета, и авиакомпании дополнительно экономят на доставке пассажиров к самолету с помощью автобусов.

Терминал F впервые ввели в эксплуатацию в 2010 году. Это 2-этажное здание площадью 20 тыс. квадратных метров, которое предназначено для обслуживания только международных рейсов как на прилет, так и на вылет.