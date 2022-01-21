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Аеропорт "Бориспіль" відкриє термінал F після дворічної перерви

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Київ, П'ятниця 21 січня 2022 14:50
Аеропорт "Бориспіль" відкриє термінал F після дворічної перерви Фото: Аеропорт "Бориспіль" (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Ольга Белей

Аеропорт "Бориспіль" зі стартом літньої навігації польотів 27 березня планує відновити роботу терміналу F. Роботу вирішили відновити для розвантаження основного терміналу D.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на avianews.com.

Даний аеровокзальний комплекс закрили 2 роки тому після введення обмежень на подорожі по всьому світу і значного падіння пасажиропотоку. Для економії коштів всі рейси зосередили в терміналі D, який на той момент був напівпорожнім.

"Фінплан аеропорту "Бориспіль" на 2022 рік передбачає обслуговування 13,1 млн пасажирів. Це означає, що в пікові години пропускна здатність терміналу D не буде справлятися з фактичним числом пасажирів, які вилітають або прилітають. Роботу терміналу F вирішили відновити саме для розвантаження основного терміналу D", - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, в аеровокзальному комплексі F обслуговуватимуть пасажирів лоукостерів і авіакомпаній, які спеціалізуються на прямих перельотах з точки в точку. Зараз аеропорт веде переговори з такими авіаперевізниками про зміну терміналу, проте поки не готовий оголосити їх список.

Відзначимо, під час попередньої роботи терміналу F до березня 2020 року він став базою для лоукостерів Ryanair і SkyUp. Будівля не має телетрапів, однак дозволяє проводити посадку пасажирів пішки. Це зменшує час стоянки літака, і авіакомпанії додатково економлять на доставці пасажирів до літака за допомогою автобусів.

Термінал F вперше ввели в експлуатацію в 2010 році. Це 2-поверхова будівля площею 20 тис.квадратних метрів, яка призначена для обслуговування тільки міжнародних рейсів як на приліт, так і на виліт.

Нагадаємо, з 25 жовтня відновилася робота пункту вакцинації від COVID в аеропорту "Бориспіль". Бажаючим на вибір доступні три вакцини.

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