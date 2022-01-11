Аэропорт Алматы готов к возобновлению работы, но даты открытия пока нет
Фото: аэропорт Алматы готов к возобновлению работы (almaty airport world)
В Казахстане во время массовых протестов прекратил работу аэропорт Алматы. Сегодня сообщили о его готовности к открытию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение посольства Украины в Казахстане.
"По полученной информации международный аэропорт Алматы технически готов к возобновлению полноценной работы", - говорится в сообщении.
О точном времени открытия аэропорта будет сообщено в ближайшее время, добавили в посольстве.