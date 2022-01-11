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Аэропорт Алматы готов к возобновлению работы, но даты открытия пока нет

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Алматы, Вторник 11 января 2022 10:37
Аэропорт Алматы готов к возобновлению работы, но даты открытия пока нет Фото: аэропорт Алматы готов к возобновлению работы (almaty airport world)
Автор: Анастасия Рокитна

В Казахстане во время массовых протестов прекратил работу аэропорт Алматы. Сегодня сообщили о его готовности к открытию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение посольства Украины в Казахстане.

"По полученной информации международный аэропорт Алматы технически готов к возобновлению полноценной работы", - говорится в сообщении.

О точном времени открытия аэропорта будет сообщено в ближайшее время, добавили в посольстве.

Напомним, Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана через два дня.

Отметим, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке государственного переворота в стране.

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