Аеропорт Алмати готовий до відновлення роботи, але дати відкриття поки немає
Фото: аеропорт Алмати готовий до відновлення роботи (almaty airport world)
У Казахстані під час масових протестів припинив роботу аеропорт Алмати. Сьогодні повідомили про його готовність до відкриття.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення посольства України в Казахстані.
"За отриманою інформацією міжнародний аеропорт Алмати технічно готовий до відновлення повноцінної роботи", - йдеться у повідомленні.
Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено найближчим часом, додали у посольстві.