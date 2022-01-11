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Аеропорт Алмати готовий до відновлення роботи, але дати відкриття поки немає

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Алмати, Вівторок 11 січня 2022 10:37
Аеропорт Алмати готовий до відновлення роботи, але дати відкриття поки немає Фото: аеропорт Алмати готовий до відновлення роботи (almaty airport world)
Автор: Анастасія Рокитна

У Казахстані під час масових протестів припинив роботу аеропорт Алмати. Сьогодні повідомили про його готовність до відкриття.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення посольства України в Казахстані.

"За отриманою інформацією міжнародний аеропорт Алмати технічно готовий до відновлення повноцінної роботи", - йдеться у повідомленні.

Про точний час відкриття аеропорту буде повідомлено найближчим часом, додали у посольстві.

Нагадаємо, Організація договору про колективну безпеку виводить війська з Казахстану через два дні.

Зазначимо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про спробу державного перевороту в країні.

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