Аэропорт Актау остановил работу на фоне протестов в Казахстане

Казахстан охватили масштабные протесты, в частности, против первого президента страны Нурсултана Назарбаева. На фоне протестов аэропорт Актау остановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Orda.kz .

Вместе с тем, на сайте аэропорта "Борисполь " указано, что из Киева сегодня два рейса в Алматы.

Сообщается, что аэропорт сегодня прекратил работу. На какое время, пока неизвестно.

Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Власти приняли решение отключить Интернет по всей стране, тем временем протестующие захватывают здание коррпункта одного из телеканалов и требуют выхода в эфир.

Отметим, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.