Аэропорт Актау остановил работу на фоне протестов в Казахстане
Фото: аэропорт Актау остановил работу (t me nexta live)
Казахстан охватили масштабные протесты, в частности, против первого президента страны Нурсултана Назарбаева. На фоне протестов аэропорт Актау остановил работу.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orda.kz.
Сообщается, что аэропорт сегодня прекратил работу. На какое время, пока неизвестно.
Вместе с тем, на сайте аэропорта "Борисполь" указано, что из Киева сегодня два рейса в Алматы.
Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Власти приняли решение отключить Интернет по всей стране, тем временем протестующие захватывают здание коррпункта одного из телеканалов и требуют выхода в эфир.
Отметим, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.