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Аэропорт Актау остановил работу на фоне протестов в Казахстане

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Актау, Среда 05 января 2022 16:10
Аэропорт Актау остановил работу на фоне протестов в Казахстане Фото: аэропорт Актау остановил работу (t me nexta live)
Автор: Анастасия Рокитна

Казахстан охватили масштабные протесты, в частности, против первого президента страны Нурсултана Назарбаева. На фоне протестов аэропорт Актау остановил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orda.kz.

Сообщается, что аэропорт сегодня прекратил работу. На какое время, пока неизвестно.

Вместе с тем, на сайте аэропорта "Борисполь" указано, что из Киева сегодня два рейса в Алматы.

Аэропорт Актау остановил работу на фоне протестов в Казахстане

Напомним, в Казахстане прямо сейчас масштабные протесты. Власти приняли решение отключить Интернет по всей стране, тем временем протестующие захватывают здание коррпункта одного из телеканалов и требуют выхода в эфир.

Отметим, в Казахстане на фоне массовых протестов отключили проводной интернет и голосовую связь.

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