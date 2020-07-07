Адвокаты Украины проводят акцию в поддержку Логвинского

Фото: статуя Фемиды (РБК-украина)

К флешмобу уже присоединились сотни адвокатов и правозащитников Украины

Ассоциация адвокатов Украины (ААУ) призывает правозащитное и адвокатское сообщество присоединиться к флешмобу в поддержку правозащитника и экс-нардепа Георгия Логвинского в деле так называемого "Золотого мандарина".

Об этом говорится в обращении на сайте Ассоциации.

"Европейский суд по правам человека заседает по делу нашего коллеги, адвоката и правозащитника Георгия Логвинского по обращению НАБУ, представленном, несмотря на многочисленные заявления правозащитного и адвокатского сообщества о нарушении всех норм права. С учетом жалоб Украины против России, жалоб переселенцев и т.д., демонстрация Высокому суду вымышленного уголовного дела против адвокатов - это предательство интересов государства, поскольку подрывает доверие к государственным институтам", - говорится в обращении.

Отмечается также, что адвокаты массово обращаются по этому делу к генпрокурору Ирине Венедиктовой и министру юстиции Денису Малюське. Однако обращения игнорировались, что, по их мнению, демонстрирует "вопиющую ситуацию с правом на защиту в Украине".

"Мы поддерживаем коллегу и верим, что Высокий суд даст оценку грубым нарушением прав адвокатов в Украине", - добавляют в Ассоциации.

Сообщается, что к флешмобу уже присоединились сотни адвокатов и правозащитников Украины.

Напомним, так называемое дело "Золотого мандарина" заключается в том, что компания в 2000-х передала"Киевэнерго" на хранение мазут, но те отказалась вернуть его. В результате "Золотой мандарин" дошел до ЕСПЧ и получил решение о компенсации, а Минюст в 2015 году подписал документ об урегулировании спора. ЕСПЧ принял этот документ и снял необходимость выплаты дополнительной компенсации, обязав Украину выполнить решение судов о возврате стоимости мазута.

Украина выплатила компенсацию из госбюджета, но в 2017 году Минюст подал иск к "Киевэнерго" о возврате этих средств. В НАБУ подозревают, что чиновники Минюста могли злоупотреблять служебным положением в интересах "Золотого мандарина".

В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении бывшему первому заместителю министра юстиции Натальи Бернацкой и экс-представителю пятого президента Украины Петра Порошенко Борису Бабину в хищении свыше 50 млн гривен.