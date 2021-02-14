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Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы

Новина українською → Воскресенье 14 февраля 2021 03:59
Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы Фото: Алексей Навальный (instagram com yulia_navalnaya)
Автор: Инна Собора

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального обратилась в Комитет министров Совета Европы (КМСЕ). КМСЕ просят принять меры в отношении России в связи неисполнением Московой решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по "делу Ив Роше".

Об этом сообщает DW.

Обращение должно быть рассмотрено в марте.

В октябре 2017 года ЕСПЧ присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро, признав, что власти РФ нарушили в отношении него две статьи Европейской конвенции по правам человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основе закона.

Ранее сообщалось, что Европейский союз начал обсуждение возможных санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

Кроме того, в Брюсселе обсудят санкции против России за нарушение прав человека.

РБК-Украина сообщало, что ЕСПЧ присудил 100 тысяч евро морального ущерба подзащитным Навального.

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