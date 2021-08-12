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Адвокаты Коломойского снова проигнорировали суд по своей жалобе против закрытия "Роттердам+"

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Киев, Четверг 12 августа 2021 18:03
Адвокаты Коломойского снова проигнорировали суд по своей жалобе против закрытия "Роттердам+" Фото: адвокаты Коломойского снова проигнорировали против закрытия "Роттердам+" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Три из четырех адвокатов ферросплавных заводов Игоря Коломойского и Центра противодействия коррупции снова не явились на судебное заседание по слушании их общей жалобы против закрытия дела "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию заседания на сайте Высшего антикоррупционного суда.

Так, неявку 2 из 3 адвокатов суд признал неуважительной.

По мнению прокурора САП Дениса Демкива, систематическая неявка адвокатов заявителей свидетельствует о попытке затянуть судебный процесс, который длится уже более 2 месяцев.

"Очень показательная ситуация у нас складывается. Мы эту жалобу слушаем с середины июня. На сегодняшний день почти 2 месяца мы рассматриваем жалобу. И в этих 2 месяца мы можем увидеть, сколько у нас прошло заседаний и сколько заседаний срывалось, и по чьей вине. Около 2 месяцев мы рассматриваем, а мы еще даже не перешли к исследованию доказательств по этому делу", - сообщил прокурор в судебном заседании.

Из-за неявки истцов, суд вынужден был в 6-й раз перенесли заседание дела по их же жалобе. Следующее заседание запланировано на 17 августа.

Напомним, 20 мая новый прокурор САП в четвертый раз закрыл дело "Роттердам+". Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. За этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.

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Роттердам+ Игорь Коломойский
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