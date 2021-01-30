Адвокаты в деле "Роттердам+" требуют публичного расследования злоупотреблений замглавы САП

Адвокаты стороны защиты по делу "Роттердам+" требуют публичного уголовного процесса в отношении заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который незаконно и вопреки имеющимся у него полномочиям отменил решение прокурора о закрытии дела.

Об этом сообщила адвокат Наталья Дригваль.

"Действия Грищука являются преступлением и демонстрируют полный правовой нигилизм со стороны представителя антикоррупционной системы, которая должна защищать верховенство закона в нашей стране. Это беспрецедентный случай нарушения законодательства Украины и вопиющее нарушение прав человека» - сообщила адвокат.

Адвокат подчеркнула, что у Грищука не было и нет полномочий отменять решения законного прокурора. Об этом было известно и самому Грищуку, что он официально подтверждал несколькими месяцами ранее.

"Мы настаиваем на публичном рассмотрении преступлений работника САП Максима Грищука, так как, по-видимому, он стал на путь полного правового нигилизма и сделал это осознанно. Его действия должны получить справедливую оценку как со стороны общества, так и со стороны компетентных органов", - заявила адвокат.

Напомним, 21 января 2021 года САП повторно закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. 25 января ВАКС подтвердил законность и обоснованность аргументов прокурора, принявшего такое решение.

В тот же день, 25 января, замглавы САП Максим Грищук отменил решение прокурора о закрытии дела. При этом, по действующему закону, право отменять решения прокурора имеют только генпрокурор или полноценный руководитель САП, которым Грищук не является и никогда им не был.

Дело "Роттердам+" было дважды закрыто прокурором САП в отношении подозреваемых лиц 27 августа 2020 и 21 января 2021 из-за отсутствия достаточных доказательств их вины и исчерпанные возможности для их получения.

29 сентября 2020 законность закрытия дела "Роттердам+" также подтвердил Офис генерального прокурора, аналогичное решение по делу было вынесено Антимонопольным комитетом Украины и Высшим антикоррупционный судом Украины.