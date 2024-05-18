Адвокату Трампа пред’явили звинувачення у спробі зриву виборів 2020 року

Наприкінці квітня Велике журі штату Арізона висунуло звинувачення 18 соратникам Трампа у спробі зірвати президентські вибори 2020 року. Серед обвинувачених - ексглава апарату Білого дому Марк Медоуз, адвокати Руді Джуліані та Борис Епштейн.

Обвинувальний висновок містить пункти про змову, шахрайство та підробку документів. Трамп фігурує як співучасник змови, якому не висунуто звинувачення.

Співучасники нібито планували завадити передачі президентської влади Джо Байдену, щоб зберегти на посаді Трампа проти волі виборців.

Перед тим аналогічне звинувачення висунули спеціальний прокурор Джек Сміт, прокуратури штатів Джорджія, Мічиган і Невада.

Медоуз та Джуліані не визнали себе винними.

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