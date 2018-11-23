Адвокатский проект 9055 "дожимают" не ради адвокатуры, - нардеп

Фото: Игорь Луценко (из открытых источников)

В Раде считают, что проектом пытаются закрепить влияние на правосудие и резонансные дела

Попытки провести законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатское самоуправление" в режиме ночного голосования свидетельствуют о намерениях закрепить влияние на правосудие и резонансные дела. Так прокомментировал сегодняшние события в ВР народный депутат (фракция "Батькивщина") Игорь Луценко, передают "Украинские новости".

"Это тема контроля за тем, что происходит в судах, в расследованиях и уголовных производствах. Если сама Администрация президета так активно, лично господин Филатов прилагает усилия, и идет уже третья попытка протащить через комитет Князевича, это говорит о том, что здесь нет ничего общего с интересами адвокатского сообщества. Речь идет об общих правилах судебной системы, изменениях в УПК", - сказал нардеп.

По мнению депутата, при таких целях законопроекта его активному продвижению не препятствуют коррупционные риски законопроекта, на которые указано в заключении Антикоррупционного комитета.

Как пишут СМИ, попытки собрать комитет ВР по вопросам правосудия продолжаются, а голосование может состояться без наличия кворума карточками отсутствующих депутатов.

В четверг днем профильный комитет по вопросам правосудия не смог принять решение относительно проекта закона №9055. На заседании парламентского комитета присутствовал заместитель главы АПУ Алексей Филатов, который является куратором судебной реформы.

В среду парламентский комитет по предотвращению и противодействию коррупции признал законопроект коррупционным.