Адвокатський проект 9055 "дотискують" не заради адвокатури, - нардеп

Фото: Ігор Луценко (з відкритих джерел)

У Раді вважають, що проектом намагаються закріпити вплив на правосуддя і резонансні справи

Спроби провести законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську самоврядування" у режимі нічного голосування свідчать про наміри закріпити вплив на правосуддя і резонансні справи. Так прокоментував сьогоднішні події у ВР, народний депутат (фракція "Батьківщина") Ігор Луценко, передають "Українські новини".

"Це тема контролю за тим, що відбувається в судах, у розслідуваннях і кримінальних провадженнях. Якщо сама Адміністрація президета так активно, особисто пан Філатов докладаює зусиль, і йде вже третя спроба протягнути через комітет Князевича, це говорить про те, що тут немає нічого спільного з інтересами адвокатського співтовариства. Мова йде про загальні правила судової системи, зміни в КПК", - сказав нардеп.

На думку депутата, при таких цілях законопроекту його активному просуванню не перешкоджають корупційні ризики законопроекту, на які зазначено у висновку Антикорупційного комітету.

Як пишуть ЗМІ, спроби зібрати комітет ВР з питань правосуддя тривають, а голосування може відбутися без наявності кворуму картками відсутніх депутатів.

У четвер вдень профільний комітет з питань правосуддя не зміг прийняти рішення щодо проекту закону №9055. На засіданні парламентського комітету був присутній заступник глави АПУ Олексій Філатов, який є куратором судової реформи.

У середу парламентський комітет із запобігання і протидії корупції визнав законопроект корупційним.