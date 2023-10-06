Адвокати Жеваго заявили про порушення його громадянських прав

Зокрема, адвокати заявили про проитягнення до відповідальності завідомо невинуватої особи, невизнанні та недопуcку захисників у кримінальному провадженні, здійсненні безпідставного розшуку, недопуску Костянтина Жеваго до дачі показів та інших порушеннях.

Мова йде про зволікання та недотримання органом досудового розслідування в особі Державного бюро розслідувань (ДБР) норм Кримінального процесуального кодексу України та Конституції України, невиконання покладених на ДБР обов’язків щодо проведення незалежного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні та упереджене ставлення Офісу генерального прокурора як державного органу, який повинен здійснювати встановлені Конституцією України функції з захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Захисники Жеваго також зазначили, що вже 16 разів подавали клопотання до Офісу генпрокурора, ДБР, Печерського районного суду міста Києва та Шевченківського районного суду міста Києва щодо проведення слідчих дій, у тому числі в режимі відеоконференції, і жодного разу ці клопотання не були задоволені.

У січні 2023 року під час розгляду чергового клопотання сторони захисту Костянтин Жеваго особисто звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, але суддя відмовив у задоволені клопотання та не допустив Жеваго до участі у судовому засіданні.

Таким чином порушуються права Жеваго, а саме: право на захист, гарантований Конституцією України, статтями 20 та 21 Кримінального процесуального кодексу України, право на справедливий суд згідно зі статтею 6 та право на ефективний засіб правового захисту згідно зі статтею 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 47 Хартії основних прав Європейського Союзу.

"Усі клопотання сторони захисту були розглянуті з порушенням встановленого статтею 220 Кримінального процесуального кодексу України триденного строку для розгляду клопотань. Більш того, постанови про відмову в задоволені клопотань є формальними та не містять обґрунтувань щодо неможливості проведення таких слідчих дій. Також стороною захисту подавалися скарги на рішення прокурора щодо відмови допитати К.Жеваго в режимі відеоконференції, які або взагалі не розглядалися, або не задовольнялися без повідомлення підстав", - заявила Наталія Пушина, адвокат Жеваго.

Захисники заявляють, що вони близько 20 разів подавали клопотання стосовно допуску адвоката у якості захисника їхнього клієнта протягом останнього року по справі, яка фактично розслідується вже понад 8 років. Усі відмови були оскаржені, оскільки недопуск захисників грубо порушує його невід'ємне право на захист. Але слідчі ДБР та прокурори Офісу генпрокурора продовжують не виконувати судові рішення та не допускають захисників Жеваго у цьому кримінальному провадженні, стверджують правозахисники.

Пушина також повідомляє про безпідставний розшук її клієнта.

"Слідчому та прокурору достовірно було відомо місце перебування Костянтина Жеваго. Як до, так і після судового розгляду його питання у Франції. Про що сторона захисту зазначала у своїх клопотаннях. Окрім того, розшук К.Жеваго здійснювалися на підставі ухвали про обрання запобіжного заходу, яка втратила законну силу, оскільки була постановлена до внесення змін до ст. 197 КПК України. Відповідно до законодавства, вони мають припинити розшук та процедуру екстрадиції. Але цього не відбувається", - додає адвокат.

Разом з тим адвокати закликають правоохоронні органи дотримуватися норм закону, бути об'єктивними та надати їхньому клієнту можливість здійснити своє невід'ємне право на захист та справедливий і незаангажований суд. І підкреслюють, що це протирічить судовій практиці Європейського суду з прав людини, куди вони будуть звертатися.