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Адвокати заявили відвід суддів у справі "Роттердам+" через грубі порушення КПК та Конвенції з прав людини

Фото: адвокати заявили відвід суддів у справі Роттердам+ (freepik.com)
Автор: Олександр Мороз

Сторона захисту подала клопотання про відвід колегії суддів по справі "Роттердам+" у звʼязку з слуханням справи за відсутності обвинувачених, що є істотним порушенням національного кримінального процесу та порушенням Конвенції з прав людини.

Про це заявив адвокат Дмитро Побережний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Судовий розгляд проводиться без участі обвинувачених, що є істотним порушенням норм процесуального закону. Крім того, на мій погляд, порушено право на захист, оскільки судовий процес проводився без участі захисника, коли обвинувачений клопотав про участь захисника. Власне з цих підстав і заявлявся відвід колегії судей", - пояснив адвокат.

Адвокат наголосив, що КПК  імперативно встановлює, якщо обвинувачений не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання. 

Цікаво, чи слухав би суд справу за відсутності прокурора?- задав питання адвокат колегії суддів ВАКС.

В ході засідання інші адвокати сторони захисту також наголосили на важливості розгляду справи з суворим дотриманням всіх визначених законом норм та процедур.

Зрозуміло, якщо суд сам йде на порушення норм закону навіть у процесуальних питаннях, то виникають сумніви в об'єктивності розгляду справи по суті.

"Хотілося б, щоб антикорупційні органи були прикладом об'єктивності та правосуддя в Україні для інших органів судової влади, а не успадковували сумнівні ознаки інших систем", - зазначили адвокати.

Загалом на засіданні 13 червня сторона захисту аргументувала перед судом необхідність закриття справи "Роттердам+".

Як повідомлялось, розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 7 років - з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі осіб і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз, в тому числі державних.

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